Алматы. 20 сентября. КазТАГ — Более 5 тыс. жителей Алматы остались без света, сообщил пресс-секретарь акима города Асет Мукажанов.

«20 сентября во время земляных работ на территории строящегося ресторана на пересечении улиц Момышулы – Рыскулова был поврежден кабель, обеспечивающий электричеством мкр. Нуркент 1-2 (Атлетическая деревня), Алмалы, школу 201 и детский сад. В результате без электричества остались 5365 физических, 44 юридических лица», — написал Мукажанов в соцсети в пятницу.

По его данным, в устранении аварии задействованы три единицы спецтехники и пять сотрудников АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АО «АЖК»).

«Электроснабжение будет восстановлено к 19.00», — резюмировал пресс-секретарь.