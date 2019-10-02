Протокол о внесении поправок в договор о ЕАЭС подписали члены ВЕЭС в Ереване

Алматы. 2 октября. КазТАГ – Протокол о внесении поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) подписали члены Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В ходе заседания ВЕЭС подписан протокол, предусматривающий внесение изменений в договор о союзе. В соответствии с принятыми изменениями установлена возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее было невозможно использовать для уплаты этих платежей денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической деятельности в виде авансового платежа.

«После вступления в силу этих изменений в договор о союзе можно будет списывать все виды таможенных и иных платежей с авансовых платежей. Предполагается, что эти поправки позволят минимизировать затраты участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности – КазТАГ) и упростить администрирование ввозных таможенных пошлин и иных платежей», — уточнили в ЕЭК.

Изменения вступят в силу после выполнения всеми странами ЕАЭС внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.