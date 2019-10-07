Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 7 октября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,9, а продажи – Т389,2.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т388,3, а продают по Т389,9.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389, а продажи – Т389,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т388,89.