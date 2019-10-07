Нур-Султан. 7 октября. КазТАГ – Фанатов обвинили в попытке срыва финала Кубка Казахстана по футболу в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«6 октября во время футбольного матча за Кубок Казахстана между командами «Атырау» (Атырау) и «Кайсар» (Кызылорда) на стадионе «Астана-Арена» города Нур-Султан некоторые возбужденные фанаты пытались сорвать проведение матча. Принятыми мерами сотрудниками полиции потасовка пресечена», — сообщили в понедельник в пресс-службе департамента полиции (ДП) Нур-Султана.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу кызылординской команды, которая выиграла кубок впервые за 20 лет. По итогам турнира «Кайсар» получил первую в своей истории путевку в Лигу Европы, в которой выступит в сезоне 2019/2020.