Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 14 октября. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,2, а продажи – Т390,7.

В Алматы в обменниках $1 покупают в среднем по Т389,8, а продают по Т391,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т389,5, а продажи – Т390,3.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т389,52.