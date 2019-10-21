Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 21 октября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,3, а продажи – Т390,7.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т389,4, а продают по Т391,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т390,1, а продажи – Т390,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т389,98.

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