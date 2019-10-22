Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, в Алматы и Шымкенте курс не изменился

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Доллар США во вторник относительно данных за понедельник незначительно подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, в Алматы и Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т389,6, а продажи – Т391.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т389,5, а продают по Т391,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т390,1, а продажи – Т390,6.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т389,86.