Оправдательный приговор экс-судье по делу о взятке в $10 тыс. пересмотрели в Алматы

Нур-Султан. 23 октября. КазТАГ – Оправдательный приговор бывшему судье Ауэзовского районного суда №2 Андрею Штейнке по делу о взятке в $10 тыс. пересмотрели в Алматы, сообщает антикоррупционная служба.

«23 октября 2019 года приговором апелляционной коллегии по уголовным делам города Алматы к 3,6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, за мошенничество и подстрекательство во взяточничестве в сумме $10 тыс. осужден судья Ауэзовского районного суда №2 Алматы Штейнке», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что указанный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного суда.

Напомним, Штейнке был задержан 2 февраля 2019 года. 23 июля стало известно, что он уволен. Однако в тот же день выяснилось, что Штейнке признан невиновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 28, части 2 статьи 367 (подстрекательство к даче взятки), пунктов 1, 2 части 3 статьи 190 (мошенничество) УК РК и оправдан по данным статьям за отсутствием в деянии состава уголовных правонарушений.

«Суд признал за оправданным право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности. Судом также вынесены частные постановления в адрес генеральной прокуратуры и министерства юстиции Республики Казахстан о допущенных грубых нарушениях в ходе досудебного расследования дела», — заявляли тогда в Алмалинском районном суде Алматы.

По материалам дела, в декабре 2018 года потерпевшая А.Б., будучи ранее знакомой с судьей районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы, обратилась к нему с просьбой оказать помощь в снятии обременений с ее квартир в Алматы, наложенных постановлениями Медеуского и Бостандыкского районных судов, в рамках уголовных дел в отношении нее. По обвинению органа досудебного расследования, судья районного суда №2 Ауэзовского района города Алматы Штейнке склонил А.Б. к даче взятки в сумме $10 тыс. лицам, занимающим ответственную государственную должность, за положительное решение вопроса о снятии обременений с квартир, а также обманным путем и, злоупотребляя доверием, похитил денежные средства А.Б. в крупном размере на сумму $10 тыс.

Отметим, что сам Штейнке полностью отрицал вину в инкриминируемых ему преступлениях.