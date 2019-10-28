Нур-Султан. 28 октября. КазТАГ – Казахстан и Кыргызстан готовятся заключить соглашение о сотрудничестве в области миграции, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Ожидается, что правительства двух стран будут осуществлять сотрудничество в области миграции, защиты прав граждан Казахстана и Кыргызстана, находящихся на территориях сторон, в том числе информационное взаимодействие, в соответствии с законодательствами и международными обязательствами своих государств. Кроме того, власти двух стран «в рамках своих национальных законодательств и международных договоров» намерены содействовать сотрудничеству между государственными органами и хозяйственными субъектами в области привлечения трудовых ресурсов на территории Казахстана и Кыргызстана.

Сотрудничество в рамках соглашения планируется по следующим основным направлениям: 1) обмен статистической, правовой и научно-методической информацией; 2) обмен сведениями о гражданах государств сторон, находящихся на территориях государств сторон; 3) обмен опытом и оказание практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества; 4) защита прав граждан государств сторон, в том числе прав проживания членов их семей в течение срока выданных им разрешений на проживание; 5) рассмотрение вопросов правового статуса лиц, имеющих основания для пребывания (проживания) на территориях государств сторон.

При этом, отмечается, что планируемое к подписанию соглашение «не препятствует сторонам в разработке и развитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества».