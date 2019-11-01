Доллар продолжает дорожать в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 1 ноября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу продолжает дорожать в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,4, а продажи – Т389,6.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т388,7, а продают по Т390,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,9, а продажи – Т389,4.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т388,67.