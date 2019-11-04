Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за субботу в понедельник незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388, а продажи – Т389,6.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 в среднем покупают по Т388,7, а продают по Т390,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389,5, а продажи – Т390,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т389,46.