Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана курс подешевел, в Алматы и Шымкенте – подорожал, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,7, а продажи – Т389,6.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т388,6, а продают по Т390,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т389, а продажи – Т389,7.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т388,7.