Нур-Султан. 26 ноября. КазТАГ – Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о таможенном сотрудничестве, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года», — говорится в сообщении во вторник.

Напомним, 7 ноября ратификацию протокола одобрил сенат. Как пояснил, представляя документ, исполняющий обязанности министра финансов Берик Шолпанкулов, с момента подписания соглашения прошло более 20 лет, «в связи с чем нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений протоколом, изложив его в новой редакции». Одним из нововведений является обмен запросами, который будет осуществляться как между центральными таможенными органами государств-участников СНГ, так и непосредственно между территориальными таможенными органами государств.