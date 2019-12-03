Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ — Четыре человека погибли в опрокинувшемся на трассе Кызылорда – Кумколь автобусе, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«По состоянию на 07.56 на месте происшествия обнаружены (тела – КазТАГ) четырех погибших. 15 пострадавших извлечены. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов во вторник.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в 05.25 на автодороге Кызылорда – Кумколь из-за гололеда водитель пассажирского автобуса, не справившись с рулевым управлением, допустил ее опрокидывание. Предварительно в салоне находились 50 пассажиров. Автобус следовал по маршруту Кумколь – Кызылорда. Происшествие произошло в 85 км от Кызылорды. На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб. Открыт телефон горячей линий +7 (7242) 24-41-61, 70-03-28.