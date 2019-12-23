Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за субботу в понедельник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382,9, а продажи – Т384,6.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т383,5, а продают по Т385.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,8, а продажи – Т384,5.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т382,99.