Токаев произвел ряд назначений в Агентстве по регулированию финрынка и Нацбанке

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Скромное обаяние реформ Скромное обаяние реформ
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Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка и Национальном банке, сообщает пресс-служба Акорды.

«Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Нурлан Абдрахманов и Мария Хаджиева назначены заместителями председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка;

«Баймагамбетов Акылжан Маликович назначен заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан. Молдабекова Алия Мейрбековна назначена заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан», — добавили в Акорде.

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