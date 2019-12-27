Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алматы, сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме соболезнования Путина в пятницу.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Сам самолет был произведен 23 года назад.

Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пять – членов экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

МВД РК начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, создана следственно-оперативная группа.

28 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Алматы.