Нур-Султан. 8 января. КазТАГ – Городской пассажирский автобус загорелся в аэропорту Нур-Султана, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«8 января в 9.09 на территории международного аэропорта Нур-Султана произошло загорание двигательного отсека городского маршрутного автобуса №12. Принятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 9.24 и ликвидирован в 9.31. До прибытия пожарных подразделений пассажиры самостоятельно покинули автобус. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Он уточнил, что к тушению возгорания были привлечены шесть человек личного состава и одна единица техники столичного ДЧС, а также шесть сотрудников и две единицы техники службы пожаротушения аэропорта.