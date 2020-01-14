Назначен председатель комитета государственной инспекции МСХ РК

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Нур-Султан. 14 января. КазТАГ — Назначен председатель комитета государственной инспекции (КГИ) в агропромышленном комплексе (АПК) министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает пресс-служба МСХ РК.

«Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан Сапархана Омарова на должность председателя комитета государственной инспекции в АПК с 13 января 2020 года назначен Алмабек Марс», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Ранее – в 2010-2011 годы Алмабек Марс занимал должность начальника управления фитосанитарной безопасности, государственных технических инспекций и государственной зерновой инспекции КГИ АПК МСХ РК, с 2011 года до этого времени – был заместителем председателя КГИ в АПК МСХ РК.

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