Почти Т13 млрд может занять из госбюджета «БРК-Лизинг» через «Байтерек» в рамках ГПИИР

Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Почти Т13 млрд может занять из госбюджета АО «БРК-Лизинг» через АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан (ГПИИР) на 2020-2025 годы, передает корреспондент агентства.

«Кредит предоставляется в сумме Т12 755 258 000, предусмотренной законом Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» по бюджетной программе 220 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики», — говорится в условиях кредитования.

Кредит предоставляется нацхолдингу в тенге сроком на семь лет по ставке вознаграждения, равной 0,1% годовых. Период освоения составляет два года.

«Целью предоставления бюджетного кредита является последующее кредитование заемщиком АО «Банк Развития Казахстана» со ставкой вознаграждения 0,15% годовых для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг» со ставкой вознаграждения 0,2% годовых со сроком на 7семь лет для предоставления долгосрочного лизингового финансирования в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-2025 годы», — сказано в документе.

По словам разработчиков, «реализация проекта будет способствовать успешной реализации ГПИИР РК на 2020-2025 годы».

«Тем самым будет осуществлен существенный вклад в дальнейшую модернизацию и диверсификацию национальной экономики путем обновления основных фондов предприятий обрабатывающей промышленности Республики Казахстан. Кроме того, финансирование проектов путем инструмента лизинга будет нацелено на создание новых рабочих мест, увеличению производительности труда, рост экспорта не сырьевых товаров, увеличение налоговых платежей и так далее», — заверил в пояснительной записке к проекту министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.