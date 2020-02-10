Кадровые перестановки внутри аппарата совета безопасности РК легитимны – Жовтис

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Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Кадровые перестановки внутри аппарата совета безопасности (СБ) Казахстана легитимны и не нарушают норм Конституции, считает директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис.

«То, что сейчас сделал (первый президент РК – КазТАГ) Елбасы Нурсултан Назарбаев, то есть произвел кадровые перестановки в аппарате совета безопасности, вполне легитимно и законно. Он не назначал и не освобождал членов совета безопасности, так как это прерогатива действующего президента Касым-Жомарта Токаева», — прокомментировал Жовтис для КазТАГ кадровые перестановки в совете безопасности, инициированные Назарбаевым в понедельник.

Вопросы, связанные с советом безопасности, продолжил эксперт, относятся к 44-й статье Конституции РК «Полномочия президента», закону и положению «О Совете безопасности».

«Действующий президент имеет право формировать совет безопасности. В законе и положении о совете безопасности есть перечень лиц, которые входят в этот орган по своей должности: председатель комитета национальной безопасности, генеральный прокурор и так далее. А по согласованию с председателем совета безопасности, кем сейчас является Назарбаев, действующий президент Токаев может увеличить количество членов совета безопасности, включив туда еще каких-то людей», — заключил Жовтис.

Ранее сообщалось, что ряд кадровых изменений произведен в совете безопасности (СБ) РК решениями первого президента РК – Елбасы.

Сверху руль, снизу цепи Сверху руль, снизу цепи
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