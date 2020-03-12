В два раза и более будет сокращено количество авиарейсов в ближнее и дальнее зарубежье в РК

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане в два раза и более будет сокращено количество авиарейсов в ближнее и дальнее зарубежье, сообщил министр транспорта и коммуникаций РК Берик Камалиев.

«В целом идет ограничение рейсов, но сейчас это не касается граждан ЕАЭС, сегодня было принято решение по сокращению рейсов Белавиа, у нас в неделю 10 рейсов в Нур-Султан, из Нур-Султана в Минск шесть рейсов, мы сократили до одного, Минск – Алматы – с четырех до одного сокращаем. Что касается России, у нас очень тесные связи с РФ, у нас свыше 150 рейсов – это Москва, Санкт-Петербург, летают и в другие города России – Краснодар, Минеральные воды, Астрахань, Екатеринбург, приграничные наши регионы. Аэрофлот, Уральские авиалинии летают в приграничные наши регионы. Практически все областные центры имеют у нас связь с Российской Федерацией. Поэтому никаких ограничений гражданам ЕАЭС нету, эти рейсы все выполняются», — сказал Камалиев на брифинге в четверг.

Также он сообщил, что будет сокращено количество рейсов в страны Европейского союза (ЕС).

«Со странами Европейского союза у нас 25 рейсов в неделю, из Англии – 4 рейса в неделю. Авиакомпания Lufthansa приняла самостоятельное решение по прекращению рейсов с нами до конца апреля. Что касается авиакомпании Air Astana по маршруту Нур-Султан – Франкфурт, у нас было в неделю пять рейсов, мы оставляем два рейса, с Атырау во Франкфурт, с Уральска во Франкфурт – там тоже мы сокращаем до одного. Мы летаем по маршруту Атырау – Амстердам – с трех до одного мы сократили, Нур-Султан – Лондон – с четырех до двух. Есть у нас рейсы компании Scat в Прагу, там два рейса в неделю, мы сокращаем до одного. То есть для наших граждан, которые находятся в Европе, в других странах, есть возможность вернуться в нашу страну», — добавил он.

По словам Камалиева, количество рейсов венгерского лоукостера Wizz Air будет сокращено до одного в неделю, а польской авиакомпании LOT Polish Airlines – с трех до одного раза в неделю.

Кроме того, сокращение коснется количества рейсов в Турцию и ОАЭ.

«Есть сокращения у нас в турецком направлении. В неделю почти 43 рейса, мы тоже тут сокращаем – Нур-Султан – Стамбул с 13 до шести, в Алматы – Стамбул – с 13 до семи, есть региональные маршруты с Шымкента, с Актау, где мы оставляем по одному рейсу. У нас очень много рейсов в ОАЭ, есть туристы, есть бизнес, 32 рейса в неделю. По маршруту Нур-Султан – Дубаи – с 10 до пяти сократим, Алматы – Дубаи – с 14 до шести и Нур-Султан – Абу-Даби – с двух до одного рейса. Этот процесс начнется с 16 марта», — добавил Камалиев.