Заседание техкомитета ОПЕК+ 18 марта планируют провести через телесвязь из-за коронавируса

Астана. 12 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Заседание технического комитета ОПЕК+ 18 марта пройдет по селекторной связи из-за коронавируса, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«Планируется проведение очередного заседания технического комитета ОПЕК+ в режиме селектора через телесвязь во избежание заражения и всех тех событий, которые происходят в мире», — сообщил Ногаев в кулуарах сената в четверг.

Министр уточнил, что такой формат заседания запланирован из-за коронавируса.

10 марта Ногаев сообщал, что Казахстан будет придерживаться плана на 2020 год по объемам добычи нефти. Также он заявил, что сделка организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) показала свою эффективность.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Центробанк провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.

В этот же день Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5% до 12,5%, по срочным вкладам на три и шесть месяцев – с 10,3% до 13%, по сберегательным вкладам на три месяца – с 12,7% до 13%. При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня (БВУ) вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

Вслед за КФГД 11 марта некоторые казахстанские банки повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам.