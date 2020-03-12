«Зоной тихого экологического бедствия» назвали в парламенте Алматы

Нур-Султан. 12 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. «Зоной тихого экологического бедствия» назвали Алматы сенаторы Динар Нукетаева и Тулеубек Мукашев.

«Экологические проблемы Алматы в настоящее время являются острейшими, город находится в числе самых загрязненных в мире. Алматы по сути стала зоной тихого экологического бедствия», — говорится в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном на заседании сената в четверг.

В целом, отмечается далее, снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, минимизация и утилизация промышленных и бытовых отходов в Алматы становятся одним из самых важных вопросов контроля экологии со стороны государства.

«В связи с этим для устойчивого развития города необходим комплекс безотлагательных мер по снижению загрязнения окружающей среды Алматы, направленных на применение новых ресурсосберегающих технологий и малоотходного производства, массовое внедрение механизмов зеленых технологий. Из открытых источников известно, что еще в 2011-м Всемирный банк совместно с министерством охраны окружающей среды и водных ресурсов РК провели исследование (оно было опубликовано двумя годами позже), которое показало: загрязнение алматинского воздуха твердыми частицами приводит к расходам по увеличению затрат в сфере здравоохранения ежегодно», — подчеркивается в запросе.

Также сенаторы настаивают на разработке специальной госпрограммы.

«Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем разработать специальную государственную комплексную программу оздоровления экологической обстановки города Алматы, в том числе принять соответствующий закон, содержащий нормы о превращении нашего южного мегаполиса в зеленый и экологически чистый город», — резюмируется в запросе.