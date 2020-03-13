Три лаборатории в Алматы имеют право на проведение исследования на коронавирус

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Казахстан – 100 лет назад. Март 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Март 1920 года
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Алматы. 13 марта. КазТАГ – Три лаборатории в Алматы имеют право на проведение исследования на коронавирус, сообщает заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова.

«В Алматы в данное время ест три лаборатории, которые проводят исследования на коронавирусную инфекцию. Они имеют разрешение», — рассказала Калыкова во время онлайн-конференции в пятницу.

Также она объяснила процедуру проведения лабораторных анализов.

«Процедура не проводится на здоровом фоне. Для проведения данной процедуры необходима симптоматика, то есть клинические проявления. При наличие клинической симптоматики заболевший обращается в инфекционный стационар для консультации и получения медицинской помощи, установления диагноза, или обращается в свою территориальную поликлинику, в которую он прикреплен или вызывает бригаду скорой помощи. По оценке состояния здоровья, при наличие клинической симптоматики, проводится лабораторный забор мазка и доставляется медицинским работникам в лабораторию», — отметила руководитель департамента.

Отвечая на вопросы журналистов, Калыкова уточнила, что в Алматинском международном аэропорту лабораторные исследования всех прибывающих не проводятся. Однако решается введение экспресс-тестов.

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