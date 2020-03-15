Фронт-офис АП РК приостановил прием граждан в связи с угрозой распространения коронавируса

Алматы. 15 марта. КазТАГ — Фронт-офис Администрации президента Казахстана приостановил прием граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, передает корреспондент агентства.

«Уважаемые граждане! С целью принятия превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса, фронт-офис Администрации Президента сообщает о временной приостановке приема граждан с 16 марта 2020 года», — сообщается на Telegram-канале общественной приемной АП РК.

Уточняется, что ранее записаные граждане сохраняют свою очередность и после возобновления приемов будут дополнительно оповещены о новом графике.

«Вместе с тем, отмечаем, что для всех желающих сохраняется возможность подачи обращений через портал виртуальной приемной президента, электронного правительства «е-gov», а также через услуги АО «Казпочта», — резюмируется в сообщении.