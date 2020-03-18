На блок-постах в Алматы будут работать сотрудники санитарной службы

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Алматы. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. На блок-постах в Алматы будут работать сотрудники санитарной службы, сообщила заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова.

«В работе каждого из 27 блок-постов примут участие специалисты санитарной службы, их задача будет в своевременном выявлении и изоляции больных или подозрительных на коронавирусную инфекцию. Будут применяться тепловизоры, их будет достаточно на каждом блок-посту. Машины с пассажирами, у кого будет выявлена температура, будут возвращены по месту пребывания. Информация будет передана в территориальные департаменты контроля качества безопасности товаров и услуг для проведения профилактических мероприятий и организации медицинского наблюдения за контактными лицами», — сказала Калыкова на брифинге в среду.

В свою очередь начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов добавил, что граница карантинной зоны Алматы будет ограничиваться блок-постами, которые будут установлены на всех въездах в город.

«Все посты будут оснащены камерами наблюдения «Сергек», все видеоматериалы будут обобщаться и анализироваться. Наказание за нарушение карантинного режима будет зависеть от состава правонарушения в рамках административного либо уголовного законодательства. Департаментом полиции будет создан call-центр, где будут рассматриваться возникающие вопросы граждан и оперативно приниматься меры Тел call-центра: 254-40-07», — сообщил Таймерденов.

Отметим, что заданный журналистами (брифинг проходил в онлайн-формате, вопросы задавались на странице трансляции видео) вопрос, будет ли введен режим передвижения алматинцев внутри города, модератором брифинга озвучен не был.

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