Токаев и Путин обсудили вопросы борьбы с коронавирусом

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Акорды.

«Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся предотвращения распространения коронавируса в двух сопредельных странах. С удовлетворением отметив активные контакты правительств Казахстана и России, президенты выразили общее мнение относительно усиления координации действий исполнительных органов двух государств. Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за предоставление 4 тыс. наборов тест-систем», — говорится в сообщении в пятницу.

Президент России заявил, что по мере увеличения производства российская сторона предоставит дополнительное количество наборов тест-систем в качестве гуманитарной помощи.

«Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к российскому руководителю оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы. Владимир Путин также отметил важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу с успешной реализацией конституционной реформы и выразил надежду на положительный итог общенационального голосования», — сказано в сообщении.