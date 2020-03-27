Алматы. 27 марта. КазТАГ — 24 очага коронавирусной инфекции зарегистрированы в Алматы.

«По данным департамента комитета контроля качества товаров и услуг Алматы, на сегодня на территории Алматы — 24 зоны очага коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Так в Ауэзовском районе зарегистрированы два очага заражения (мкр. Жетысу-2, 70а; мкр. Мамыр-4, 313), в Алатауском – три (мкр. Заря-Востока, ул. Сары-ой, 234; мкр. Аккент, 7; мкр. Акбулак, 9), в Алмалинском – четыре (ул. Желтоксан, 125; ул. Жарокова, 16; ул. Жарокова, 7; ул. Жамбула, 155), в Медеуском – четыре (ул. Достык, 162; ул. Гоголя, 75; ул. Кунаева, 62; мкр. Самал — 3, 5), в Жетысуском — два (ул. Енликгул, 34а; Волочаевская, 51), в Бостандыкском — один (ул. Тургут-Озала, 242), В Наурызбайском — один (пос. Акжар, у. Береке 1/97.)

Невеселое лидерство за Турксибским районом, где зарегистрировано семь очагов (мкр. Алтай-1, 8; мкр. Жас канат, 86; ул. Майлина, 77; ул. Спасская, 63; мкр. Жулдыз, 45; ул. Папанина, 145 а; мкр. Жулдыз-1, 13).

«Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и так далее. Цель — снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага», — напоминают в департаменте.