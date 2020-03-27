Заявку на пособие по утере работы рассмотрят за восемь-девять дней

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Срок рассмотрения заявки на получение социального пособия в размере Т42,5 тыс по утере работы составит восемь-девять дней, сообщила заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Айнур Мукажанова.

«Срок рассмотрения с момента подачи заявления работодателем до извещения получателя о начислении ему пособия составит восемь-девять дней. Местные органы рассматривают заявку работодателя в течение трех дней, четыре дня дается государственной корпорации, еще два дня – фонду социального страхования», — сказала Мукажанова на брифинге в пятницу.

Отвечая на вопрос, не останутся ли лишившиеся работы граждане без пособия, она сказала, что в государственных органах рассчитывают на порядочность работодателей: за два последних дня за консультацией в управление уже обратились 37 предприятий Алматы, также поступило около 400 звонков от граждан.

Отдельно замначальника управления остановилась на получении пособия иногородними жителями, официально работавшими в Алматы.

«Звонят иногородние, которые официально работали в городе, но проживают в других регионах. Так как документы на компенсацию подаются через работодателя, а данная соцпомощь выплачивается из республиканского бюджета, она всем будет выплачена однозначно вне зависимости от прописки или регистрации», — заверила Мукажанова.