Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 28 марта. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т443,4, а продажи – Т447,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 447, а продают по Т450.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т444,4, а продажи – Т447,3.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т445,8.