Нур-Султан. 28 марта. КазТАГ — Количество зараженных коронавирусом в РК выросло до 204, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Зарегистрировано еще 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур — Султане — 10 случаев, гАлматы — 1 случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 204 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 117 случаев, Алматы – 58 случаев, Караганде — 4 случая, Жамбылской области — 3 случая, Атырауской области — 4 случая, Акмолинской области — 5 случая, Шымкенте — 2 случая, Восточно — Казахстанской области — 2 случая, Алматинской области — 4 случая, Актюбинской области — 1 случай, Северо — Казахстанской области — 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области — 1 случай, Кызылординская области — 1 случай», — говорится в распространенном в субботу сообщении.