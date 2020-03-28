Почти 30 человек арестовали за нарушения режима ЧП в Алматинской области

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Талдыкорган. 28 марта. КазТАГ – Почти 30 человек арестовали за нарушения режима чрезвычайного положения (ЧП) в Алматинской области, сообщает пресс-служба акима региона.

«Несмотря на установленный ряд ограничительных мер при введении ЧП, отдельные граждане продолжают нарушать режим ЧП. В Алматинской области за такие нарушения арестованы 28 лиц», — сказал в субботу прокурор Алматинской области Азамат Жылкыбаев.

Он уточнил, что административные штрафы наложены семи лицам, одному лицу дано предупреждение.

«Как известно, с полуночи 22 марта въезд и выезд из Алматы блокированы полностью. Несмотря на это отдельные граждане не перестают изыскивать пути для въезда и выезда через блокпосты, создавая риск заражения и распространения инфекции в других населенных пунктах», — посетовал прокурор, напомнив об ответственности, которая грозит нарушителям.

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