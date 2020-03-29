Еще четыре международных авиарейса прибудут в Нур-Султан

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Нур-Султан. 29 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Прибытие еще четырех международных авиарейса прибудут в Нур-Султан 29 марта, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова.

«Нами продолжается работа по изоляции пассажиров, прибывших в город Нур-Султан в международный аэропорт. На текущую дату уже обработаны нами 18 рейсов. За последние сутки прибыли еще 3 рейса, это 274 человека, которым проведены лабораторные исследования, результаты в работе. Сегодня ожидаем 4 рейса», — сказала Косякова на брифинге в воскресенье.

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