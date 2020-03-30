Алматы. 30 марта. КазТАГ – Движение пассажирских поездов на станции Атырау приостановят с 1 апреля, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«С 1 апреля 2020 г. запрещена посадка и высадка пассажиров и продажа проездных документов (билетов) на пассажирские поезда включая прицепные и беспересадочные вагоны до и от станции Атырау», — говорится в сообщении в понедельник.

Также уточняется, что с 31 марта 2020 г. сокращается маршрут движения поезда № 692/691 Актобе-Атырау до станции Доссор.

«С 1 апреля 2020г. отменяется движение пассажирских поездов №313/314 Атырау-Мангистау и №47/48 Атырау-Курорт-Боровое, а со 2 апреля 2020 г. №41/42 Атырау-Шу», — отмечается в сообщении.

Пассажиры, купившие билеты, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме.