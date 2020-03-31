Нур-Султан.31 марта. КазТАГ — 45 фактов распространения фейков о коронавирусе зафиксировали полицейские Казахстана, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

«Отдельными несознательными гражданами продолжается распространение заведомо ложной информации. Рассказывая то, чего на самом деле нет и распространяя недостоверную информацию, эти лица сеют среди населения панику и беспокойства. Нами выявлено 45 таких фактов, все виновные лица установлены, проводятся досудебные расследования», — сказал Тургумбаев на брифинге во вторник.

По словам министра, авторы фейковых сообщений называли конкретные медицинские учреждения, населенные пункты, указывали количество зараженных и погибших, говорили и писали о несуществующих запретах и недостоверных сведениях.

«Так 25 марта в Кокшетау установлена группа лиц, распространившая в соцсетях информацию о размещении в больницах Акмолинской области инфицированных из Северной Кореи. За один день 29 марта в Атырауской области было зарегистрировано три факта публикации в соцсетях ложной информации о распространении инфекции», — привел конкретные примеры глава МВД.