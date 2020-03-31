Алматы. 31 марта. КазТАГ — Аэропорт Алматы с 1 апреля приостанавливает все регулярные пассажирские рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, с 00.00 1 апреля приостанавливаются все регулярные пассажирские рейсы в международный аэропорт Алматы, в том числе эвакуационные. Данная мера направлена на предупреждение и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Алматы. Будут приняты меры по перенаправлению маршрутов международных пассажирских авиарейсов, запланированных с 1 апреля в Алматы, в другие международные аэропорты городов РК», — говорится в сообщении.