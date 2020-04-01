Находящиеся в декретном отпуске не смогут получить пособие в Т42,5 тыс. – минтруда РК

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Находящиеся в декретном отпуске не смогут получить пособие в Т42,5 тыс., сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

«На Т42,5 тыс. могут претендовать те лица, которые до этого работали. Те лица, которые сидят в декретном отпуске, в эту категорию не входят», — сказал Нурымбетов на брифинге в среду.

При этом он отметил, что любые другие члены такой семьи, которые не находились в декрете и работали, и лишись дохода, могут претендовать на получение пособия.