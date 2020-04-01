Тела умерших от коронавируса в РК не будут вскрывать и передавать родственникам

Новости 197 0
Коронавирус добил двоевластие Коронавирус добил двоевластие
58756

Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Тела умерших от коронавируса в РК не будут вскрывать и передавать родственникам, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Постановлением (главного санитарного врача РК –КазТАГ) я утвердила алгоритм захоронения умерших от коронавируса: тела не подлежат вскрытию и не подлежат передаче родственникам», — сказала Есмагамбетова на брифинге во вторник.

По ее словам, разрешается прощание с телом в течение 30 мин., в присутствии самых близких родственников и одного священнослужителя, которые должны располагаться от тела умершего на расстоянии не менее трех метров.

«Захоронение производится с соблюдением всех противоэпидемических мер при обязательном контроле со стороны сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и с участием представителя местных исполнительных органов», — добавила Есмагамбетова.

Похожие материалы:

  1. Постановление о захоронении умерших от коронавируса в РК выйдет не позднее 28 марта
  2. Представлен алгоритм захоронения умерших от коронавируса в Казахстане
  3. Чемпионат мира по хоккею с участием сборной Казахстана отменен из-за коронавируса
  4. 14 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Нур-Султане
  5. В Алматы будут блокировать жилые квартиры, где проживают носители коронавируса

Новости партнеров

Загрузка...