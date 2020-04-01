Нур-Султан. 1 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Тела умерших от коронавируса в РК не будут вскрывать и передавать родственникам, сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Постановлением (главного санитарного врача РК –КазТАГ) я утвердила алгоритм захоронения умерших от коронавируса: тела не подлежат вскрытию и не подлежат передаче родственникам», — сказала Есмагамбетова на брифинге во вторник.

По ее словам, разрешается прощание с телом в течение 30 мин., в присутствии самых близких родственников и одного священнослужителя, которые должны располагаться от тела умершего на расстоянии не менее трех метров.

«Захоронение производится с соблюдением всех противоэпидемических мер при обязательном контроле со стороны сотрудников санитарно-эпидемиологической службы и с участием представителя местных исполнительных органов», — добавила Есмагамбетова.