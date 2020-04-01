Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 1 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1608,95.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 4,3.

Стоимость унции золота в евро составила 1468,81 (+7,29), а в британских фунтах – 1296,81 (-2,8).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.