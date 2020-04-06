Система Kundelik дала сбой в первый день дистанционного образования

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Образовательная интернет-платформа Kundelik дала сбой в первый день дистанционного образования, сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

«Не обошлось без технических проблем в первый день IV четверти в условиях дистанционного обучения. Так, по Kundelik были проблемы, два раза за день он дал сбой», — сказал Аймагамбетов на брифинге в понедельник.

Однако, по его словам, проблемы эти были решены, и «32 млн сессий, которые насчитали на платформе Kundelik – тому подтверждение»

«При этом другие образовательные платформы, такие как «Билимлэнд» и «Дарын онлайн», работали без нареканий», — заверил глава МОН.