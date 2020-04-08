Более 30 медработников заразились коронавирусом в Нур-Султане

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 30 медицинских работников заразились коронавирусом в Нур-Султане, сообщила руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова.

«В городе Нур-Султан коронавирусом заразился 31 медицинский работник. Это лица, как из городских медицинских организаций, так и из республиканских. И в основном это те, кто не задействован в лечебно-диагностическом процессе пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние их удовлетворительное, все они госпитализированы и проходят лечение согласно клиническому протоколу», — сказала Кисикова в среду.

6 апреля главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что 120 медработников Казахстана заболели коронавирусом, из них, ее данным, 67 случаев среди медицинских работников, которые непосредственно оказывали медпомощь лицам с подозрением на коронавирус или уже заболевшими COVID-19. 7 апреля стало известно, что 67 из 120 зараженных коронавирусом медицинских работников Казахстана являются врачами.