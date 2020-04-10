Авиакеросин в Казахстане дороже мирового на 30%

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Стоимость авиакеросина в Казахстане на 30% выше среднерыночной, заявил исполнительный директор АО «Международный аэропорт Нур-Султан Назарбаев» Даулет Хамзин.

«Есть (у авиаперевозчиков и аэропортов – КазТАГ) проблемы, связанные с приобретением ГСМ. Какой-то тренд на снижение по стоимости на авиакеросин в Казахстане наметился, но средняя оптовая стоимость поставок процентов на 30 выше сейчас, чем среднерыночная стоимость в Европе и других частях мира, то есть наши ресурсодержатели и давальцы все-таки не такими темпами снижают стоимость керосина, как во всем мире, и опять возникает ситуация, когда авиакеросин в Казахстане становится самым дорогим в мире», — сказал Хамзин на онлайн-совещании по ситуации на транспорте в период режима ЧП, в пятницу.

Аэропорты, чтобы поддержать авиаперевозчиков, вышли с предложением поддержать покрытие части затрат авиакомпаний на аэропортовые услуги за счет государства. Таким образом, по его информации, аэропорты смогут предоставить скидки для перевозчиков, чтобы те могли возобновить авиаперевозки.

Также, по его мнению, нужно субсидировать для авиаперевозчиков все расходы, которые они понесли в связи с выполнением гуманитарных рейсов, рейсов репатриации граждан Казахстана из других стран, а также в связи с вынужденным возвратом билетов в большом объеме.

«Мы предлагаем ввести 0%-ый НДС на внутренние перевозки и обеспечить освобождение авиаперевозчиков от таможенных пошлин и других налогов при ввозе запасных частей для обслуживания воздушных судов», — сказал Хамзин.

Также для удержания квалифицированных кадров он предложил упростить для специалистов – иностранных граждан – процедуру получения виз без выезда с территории Казахстана.