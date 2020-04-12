Нур-Султан. 12 апреля. КазТАГ — Еще пять человек вылечились от коронавируса в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«5 человек выздоровели от КВИ. В Нур-Султане — 3, в Атырауской области — 2. Итого выздоровевших в Казахстане — 86 человек: Нур-Султан – 37, Алматы – 37, Шымкент – 2, Актюбинская область – 1, Алматинская область – 1, Атырауская область – 2, Жамбылская область – 3, Карагандинская область – 1, Павлодарская область – 1, Северо-Казахстанская область – 1», — говорится в сообщении в воскресенье.