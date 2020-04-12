Алматы. 12 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане активизируются кредитные мошенники, заявляет агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«В Казахстане вновь активизировались кредитные мошенники. (…) К примеру, в Instagram недавно появился аккаунт «mfo.delleete», который предлагает «удаление» всех микрозаймов онлайн, «удаление» кредита в банке, «жизнь без кредитов»», — говорится в сообщении, распространенном АРРФР в воскресенье.

Согласно документу, в режиме чрезвычайного положения мошенники обманывают граждан, которые оказались в нелегком финансовом положении. Они якобы обнуляют любой кредит, решают проблемы с коллекторскими агентствами и финансовыми блокировками, тем самым улучшая кредитную историю и даже «аннулируя» ее, готовят иски на микрофинансовые организации (МФО) со 100% выигрышем в пользу клиента, предлагают иные индивидуальные услуги.

АРРФР просит казахстанцев быть бдительными и не доверять свои деньги сомнительным организациям.