Прогулки детям полезны, несмотря на карантин — МЗ РК

Нур-Султан. 13 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане прогулки на свежем воздухе полезны, несмотря на карантин, заявила председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова.

«Прогулки на свежем воздухе наоборот полезны, несмотря на то, что в стране карантин, при соблюдении определенных условий. Это: чтобы рядом находилось не больше двух человек, чтобы расстояние между теми, кто прогуливается, было не менее 2 м, было обеспечение средствами индивидуальной защиты и средствами обработки рук», — сказала Бюрабекова на пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в понедельник, отвечая на вопрос: можно ли не только детям с аутизмом гулять на улице, несмотря на карантин и чрезвычайное положение (ЧП), но и, например, детям с другими особенностями, может быть, инвалидам-колясочникам или с детским церебральным параличом (ДЦП).

По ее словам, средства обработки рук нужны, чтобы можно было протереть своевременно руки, если вдруг до чего-то дотронулись.