Алматы. 14 апреля. КазТАГ — Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 150, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Итого выздоровело от КВИ (коронавирусной инфекции – КазТАГ) в Казахстане 150 человек», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным оперштаба, от коронавируса выздоровели и выписаны в Алматы восемь человек.

По данным управления общественного здоровья (УОЗ) города, выздоровевших выписали 14 апреля.

«Итого число выписанных составляет в настоящий момент 58 человек. Среди выписанных четверо мужчин и четыре женщины. Семеро из них заражены были в результате контакта с выявленными ранее. Один прилетевший из Санкт-Петербурга. Все они будут находиться на домашнем карантине 14 дней», — добавили в УОЗ.