В Алматы промышленные и стройобъекты с 20 апреля будут работать в штатном режиме – акимат

Алматы. 17 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Алматы промышленные и строительные объекты с 20 апреля будут работать в штатном режиме, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Еркебулан Оразалин.

«(Будут работать – КазТАГ) все промышленные и стройобъекты в штатном режиме, как и до периода наступления объявления карантина. В принципе, все эти компании и традиционно трудовые коллективы – либо с 08.00 либо с 09.00 до 17.00, максимум до 18.00», — сказал Оразалин в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос, каков график работы разрешенных организаций с 20 апреля.

По его словам, «общественный транспорт он также сориентирован до 19.00».

«В принципе, эта схема – она рабочая, поэтому в этот временной промежуток они также, я думаю, вполне гармонично впишутся в работе», — добавил Оразалин.