Золото подешевело по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

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Алматы. 27 апреля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1715,90.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 11,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1589,09 (-15,87), а в британских фунтах – 1391,59 (-9,73).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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