Закон о ветеранах не ущемляет положения воинов-афганцев – минтруда РК

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Закон «О ветеранах» не ущемляет положения воинов-афганцев, уверен вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.

«В своих обращениях воины-афганцы писали, что закон «О ветеранах» допускает ущемление их прав. Хотим сказать, что никого данный закон не ущемляет, все права, которыми обладают воины-афганцы, все льготы, пособия, виды помощи остаются», — сказал Аукенов на брифинге во вторник.

Так он отметил, что специальное государственное пособие в размере 6,19 МРП (Т17 196 сегодня) ежемесячно воины-афганцы продолжают получать.

«Более того, в Законе «О ветеранах» со ссылкой на ратифицированное в 1994 году Соглашение (о лицах, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств в советское время – КазТАГ) воины-афганцы отнесены к категории воинов, участвовавших в боевых действиях на территории других государств, и внутри этой статьи более развернуто выделена категория воинов-афганцев, то есть (говорится — КазТАГ) о придании им особого статуса и значимости», — добавил вице-министр.

1 МРП = Т2778